特區政府就23條立法連續舉辦咨詢交流會

中評社北京2月15日電／據新華社報導，香港特區政府1月30日宣布，就香港基本法第23條立法展開公眾咨詢。咨詢期開啟以來，特區政府已舉辦了超過10場咨詢及交流會，向不同界別人士解說立法工作。



香港特區行政長官李家超在多場交流會上強調香港基本法第23條立法的必要性和迫切性。他說，立法必須做、要盡快做，這是香港特區的憲制責任。香港社會經歷2019年港版“顔色革命”，大家都體驗和明白到國家安全的重要性，明白到國家安全風險是嚴重的、真實的、可以突如其來的。



特區政府律政司司長林定國在特區立法會保安事務委員會與司法及法律事務委員會聯席會議上對咨詢文件的基本法律原則進行講解。他表示，必須按照香港實際情況並借鑒外國經驗制定有效及具前瞻性的維護國家安全法律，按適用於香港的國際標準保障人權自由及堅持法治原則。



特區政府保安局局長鄧炳強表示，香港基本法第23條立法除了是香港特區的憲制責任外，也確實有實際需要。危害國家安全的風險仍然存在，必須把握時機盡快立法，應對持續的國家安全風險和威脅。



連日來，多位特區政府司局長分別會見不同界別人士，向與會人士說明，衹有完善維護國家安全的法律制度和執行機制，香港才能更好保障市民權利，輕裝上陣謀發展。



特區政府財政司司長陳茂波主持了面向金融界的解說會，向相關監管機構、港交所、銀行界的代表詳細介紹相關的立法建議和條文。與會者認同安全和穩定的營商環境，是社會及經濟發展的關鍵前提和核心條件，認同香港基本法第23條立法工作。



針對部分香港市民和在港外國人的疑惑之處，特區政府及時回應。李家超6日下午在特區政府總部舉辦簡介會，向逾100名外國駐港領事團、外國商會以及本地主要商會代表講解咨詢文件的內容，並聽取各界建議。

