權威訪談：“看到友誼和互信創造的美好”

中評社北京2月15日電／據人民日報報導，“世界面臨百年未有之大變局，友誼和互信尤為重要。《音樂家》這部電影的意義也更顯深刻。”《音樂家》副導演兼美術指導、哈薩克斯坦編劇薩比特·庫爾曼別科夫日前在接受記者採訪時表示，非常自豪能有機會參與首部哈中合作電影，哈中共建“一帶一路”框架下的文化合作大有可為。



2016年，哈薩克斯坦與中國簽訂合拍電影文件，合拍電影《音樂家》講述了中國音樂家冼星海於二戰期間輾轉來到阿拉木圖，在殘酷環境下得到哈薩克斯坦音樂家救助的故事。哈文化部邀請庫爾曼別科夫做影片的美術指導。合作過程中，中哈兩國電影人很快結成朋友。在中方導演西爾扎提·牙合甫提議下，庫爾曼別科夫兼任電影的副導演。回憶起這段經歷，庫爾曼別科夫說，中國電影界同行掌握的先進技術和對流程的嚴格管理讓他印象深刻，他也很感激中國同行們采納了他對劇本的修改意見。“在創作生涯中能夠有這樣一段經歷，是非常幸運的事情。”



作為阿拉木圖居民，庫爾曼別科夫對“冼星海”這個名字非常熟悉。但在與中國同行一起打磨故事細節時，他才更深入地瞭解到中國這位偉大音樂家的命運。庫爾曼別科夫感慨道：“當時我常常忍不住去想，如果處在冼星海的境地，我能不能做到克服一切困難，在寒冷、遙遠的異國他鄉繼續堅持創作？他對祖國無盡的愛與忠誠同樣令人感動。”



庫爾曼別科夫說，《音樂家》是一個關於友誼和互信的故事。友誼不被國界和身份限制，友誼可以救人於危難，給人插上騰飛的翅膀。“在電影中，我們可以處處看到友誼和互信創造的美好。這些優秀品質，正是當今時代所需要的。”



“《音樂家》是一部非常成功的合拍影片，是國家間人文交流的示範項目。”庫爾曼別科夫認為，國家間的人文合作與政治、經濟合作同樣重要。哈中兩國人民有數千年的友好交往歷史，在21世紀同樣承擔著向世界傳遞和平友好的使命。“藝術是一種直達人心的語言，是會被後代繼續欣賞、解讀的思想載體，影響力不可替代。藝術能在提升互信、傳遞尊重、促進和平上發揮作用。”

