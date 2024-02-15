迎財神　納吉祥——澳門新春街市暢旺

中評社北京2月15日電／據新華社報導，正月初五迎財神。在大街小巷手信店的應接不暇中，在澳門各大酒店“滿房率”的數據中，在茶樓食肆熱鬧喧騰的煙火氣中，人們實實在在地感受到“財神爺”在澳門的“足跡”。



花車煙花添喜慶，盛事不斷引客來。春節假期，澳門春意盎然、遊客絡繹不絕。從年前開始，精彩多元的“歡樂春節”大型賀歲活動以及其他活動在澳門舉行，吸引四面八方來客。



“二〇二四年農曆新年花車匯演——騰龍運鑽歡樂春節”首場在年初三熱鬧登場，15輛花車、30支表演隊伍共約千位表演者與觀眾共慶新春。現場座無虛席，花車巡游路線有大批居民及旅客觀看，共襄新春節慶盛事。“你方唱罷我登場”，緊接著，“歡樂春節——龍馬精神煙花匯演”在澳門旅遊塔對出海面綻放，讓初三晚的澳門更添喜慶與熱鬧。



據統計，2月10日至12日澳門日均旅客達16.7萬人次，與2023年春節黃金周同期比較，大幅上升226%。其中年初三（2月12日）入境旅客破21萬人次，超越自2023年單日入境人次，也是自有單日統計數據以來的第二高紀錄。



遍布各區的豐富活動，讓旅客和居民充分感受到澳門洋溢的新春喜慶氣氛。內地旅客周先生表示，澳門的旅遊節目豐富，城市本身又有很好的歷史底蘊，小朋友在玩樂外也能認識不同的風俗與歷史，新年氣氛很好、非常熱鬧。



“人流”帶來“金流”，市面生機勃勃。氹仔官也街今年首次啟用臨時行人專用區。商戶表示新年生意比2019年增加至少三成。澳門特區政府旅遊局臨時數據顯示，大年初一至初三期間，澳門酒店業場所的平均入住率達九成。



不僅大三巴、官也街等傳統旅遊區人流“爆棚”，澳門多個歷史片區也喜迎人潮。大炮台花園、媽閣塘片區、益隆炮竹廠舊址、荔枝碗船廠片區、福隆新街步行區及新馬路片區人氣鼎盛，舉辦醒獅表演、寫揮春、手工製作等多項活動，讓遊客充分體驗澳門創新的文化旅遊。

