春節不打烊　順德活魚半天到港

中評社香港2月15日電／據大公報報導，新春佳節，一輛輛載滿供港新鮮蔬菜、肉類的貨車忙碌地駛往香港市場，假期也“不打烊”。“魚貴在鮮，鮮活的魚肉品質是我們公司主供港澳的‘金字招牌’，春節期間海關高效檢疫監管大大提高了塘魚的鮮活度。”生生農業集團股份有限公司報關經理陳智華介紹，順德海心沙水產養殖場主要養殖鯇魚、鯪魚、鯽魚、桂花魚、加州鱸等淡水魚類，都是順德特色供港澳優勢農產品。他表示，春節期間，公司每天供應港澳的活魚比平時明顯增多，但供應速度依然快速，半天左右就運到香港。



春節期間，講究意頭的港人，聚餐期間少不了一碟象徵“年年有餘”的魚。中山水出塘魚部經理丁紅亮介紹，春節期間供港淡水活魚量保持穩中有增。整個廣東省每天出口香港的淡水活魚達到120噸左右，其中，中山水出就占據了超四分之一。



“隨著預制菜產業的發展，近一兩年來，我們生產的預制魚餅、魚丸、酸菜魚等產品也開始銷往香港。”丁紅亮介紹，由於香港的人工費用高，製作便捷快速且口味上乘的預制菜，愈來愈受香港餐廳的歡迎。他說，公司根據香港市場需求，已經新增了不少設備，如全自動液氮冷凍設備、魚腐油炸機、燒賣自動製作機等。



內地設“綠色通道” 加快蔬菜驗放



新春期間，港人餐桌也少不了品類豐富的供港蔬菜。廣東好鮮源農產品有限公司經理陳金輝表示，他們供港澳蔬菜種植基地90畝，目前基地以春菜、小白菜、菜心和辣椒等葉類及茄果類蔬菜為主要品種，每天有逾3噸葉菜送往香港市場。為守護港澳同胞春節期間“菜籃子”供應，他們農場還安排了專人值班，保證每日采摘和供應量。不僅如此，海關部門也做了大量的保障工作。普寧海關查檢科科長陳永燊表示：“針對新鮮蔬菜不易保存的特點，我們開設供港澳蔬菜‘綠色通道’，提供提前申報、預約監管等便利化措施，確保蔬菜能快速驗放、全程‘零等待’‘零滯留’。”



（來源：新華網）