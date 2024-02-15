盧秀燕新春團拜被拱逐大位　眾人鼓掌叫好

國民黨台中市長盧秀燕出席台中市政府新春團拜。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月15日電（記者 方敬為）中國國民黨台中市長盧秀燕被視為代表藍營參選2028的熱門人選，今天出席台中市政府新春團拜，與會的國民黨籍台中市前議長林仁德當場力拱選大選，強調盧是近年來最佳台中市長，大家一定要支持盧秀燕競選大位！語畢全場鼓掌叫好。盧秀燕對此笑而不語，面對媒體聯訪，以“上班時間不回答政治議題”回應。



台中市政府15日上午舉辦開工新春團拜儀式，盧秀燕率副市長、29個局處首長、區長、市政顧問一同賀年。



盧秀燕致詞提出“兩個初心”勉勵市府同仁，首先要懷有“市民的初心”，以市民朋友的角度去推動市政，才能更貼近市民大眾的需求。其次要保有“照顧家人與家庭的初心”，將台中市視為自己的大家庭，將市民視為家人，用照顧家人與家庭的態度推展市政，相信台中市能夠大發展，越來越好。



盧秀燕隨後邀請與會貴賓上台致詞，前台中市議會議長林仁德以市政顧問的身分致詞，祝福大家龍年行大運，開工大吉、賺大錢。隨後話鋒一轉說，盧秀燕是他近年來看過做最好的台中市長，大家一定要支持，讓盧秀燕有去“中央”服務的機會，2028年支持盧秀燕選“總統”！大家說好不好？眾人鼓掌叫好。



盧秀燕接受媒體聯訪，對於林仁德鼓勵選大選，以及美國史丹佛大學胡佛研究院學者祁凱立（Kharis Templeman）指出，台北市長蔣萬安更適合參選2028。盧秀燕表示，上班時間不回答政治議題，不正面回應。