大小紅心飄浮各區　全城追“心”打卡

情侶在巨型飄浮紅心下打卡，分外甜蜜。（大公報） 中評社香港2月15日電／讓愛翱翔香港天際，“Chubby Hearts Hong Kong”活動於昨日情人節展開，長達12米的巨型飄浮大紅心在中環皇后像廣場花園，一連11日展出，展期橫跨中西情人節。直徑三米的“快閃”心心，同期間在16個地點不定時出現。各區的紅心吸引大批市民與遊客打卡。行政長官李家超表示，巨型紅心令情人節浪漫氣氛更濃厚，期望它為全港市民和旅客帶來愛心、歡樂與正能量。文化體育及旅遊局局長楊潤雄稱，新春期間旅客人數逐步恢復，將辦更多盛事吸引旅客到訪大灣區。



大公報報導，Chubby Hearts設計師Anya Hindmarch說，今次展覽首選香港，因為她喜歡香港的多元文化、人文交流，她說，“I LOVE HK（我愛香港）”。



直徑三米的Chubby Hearts紅心，昨日早上10時率先分別在旺角花墟、大埔林村許願廣場、西環卑路乍灣海濱長廊快閃亮相。在旺角花墟，巨型紅心氣球綁在一輛私家車的車頂，工作人員在現場派發鮮花，排隊“打卡”的人流不絕。



設計師：香港是展出首選地點



在中環皇后像廣場，早上10時開幕儀式前，巨型紅心已飄浮空中，瞬即吸引市民與旅客的目光，大家紛紛擺出姿勢，舉起手機拍照，有市民帶同寵物貓犬合照，傳遞愛意。林先生一家四口昨日到中環看巨型紅心，10歲的哥哥看到便直呼“好大個”，他說情人節會跟父母食飯慶祝，7歲的弟弟害羞說出“我愛爸爸媽媽”。

