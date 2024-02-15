17日起寒潮自西向東影響我國

中評社北京2月15日電／據中國天氣網報導，昨天（2月14日）迎來“破五”，我國中東部地區降水增多、增強，今天降水則快速縮減，不過江西、浙江等地部分地區仍有中雨現身。氣溫方面，今天冷空氣繼續南下，江南等地將迎“打折式”降溫。此輪降溫過後，中東部新一波回暖浪潮緊隨而至，南方多地最高氣溫或將衝擊30℃。17日到22日，寒潮將席捲我國大部，帶來明顯降溫，多地將上線冷暖大反轉，公眾需注意氣溫變化，及時增減衣物。



今天中東部降水範圍縮減 春節假期後雨雪再度發展增多



昨天，由於冷空氣的參與，中東部降水鋪展，不過強度整體不強，此外新疆新一輪降雪再度來襲。監測顯示，昨天，山東中東部、河北南部、山西中南部、陝西中部及黑龍江南部、吉林中東部等地部分地區出現小到中雪或雨夾雪；貴州東部、湖南北部、湖北東部、江西北部及安徽沿淮一帶出現中到大雨，湖南長沙、益陽、常德及湖北荊州等局地暴雨。



今天中東部降水將有所縮減，明後天大部地區降水暫歇，晴好天氣又將陸續上線。中央氣象台預計，今天新疆北部、西藏東部和南部、川西高原中北部等地部分地區有小到中雪或雨夾雪，其中，新疆阿勒泰地區有大到暴雪，部分地區有大暴雪，局地特大暴雪。江淮大部、江漢東部、江南、西南地區東部、華南西部等地部分地區有小到中雨。



明天，新疆北部、內蒙古東北部、黑龍江西北部等地部分地區有小到中雪或雨夾雪，其中，新疆北疆東部和伊犁河穀高海拔地區有大到暴雪，局地大暴雪。西藏東南部、四川南部、雲南東南部和西北部、浙江南部、福建東北部、台灣島大部等地部分地區有小雨。

