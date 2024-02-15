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日本鹿兒島縣櫻島火山噴發
http://www.CRNTT.com   2024-02-15 11:42:10


　　中評社北京2月15日電／據央視網報導，當地時間2024年2月14日，日本鹿兒島縣，櫻島火山發生噴發，火山灰柱高度達5000米。

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