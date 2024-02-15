﻿大陸旅遊業務占台旅社收入八成

中評社香港2月15日電／據大公網報導，對於民進黨當局最近突然要求台灣旅遊業界暫停組團赴大陸，台灣富豪旅遊董事執行長柯中文14日接受大公報訪問時表示，“這個年都過不好，台當局赴陸旅遊‘禁團令’讓島內旅遊業者心急如焚，若不改善，台灣的觀光產業只會愈來愈差。”



柯中文介紹，在疫情前，赴大陸的旅遊業務占了他公司收入八成以上，每年組織近6萬島內民眾赴大陸旅遊，其中華東線、華南線和華北線都是主力的線路。三月至六月是赴大陸旅遊的旺季，三月已經收攬了赴大陸九寨溝、廣東、福建等地1000人左右的團，四月有1500人、五月有1800人的登陸旅行團。“禁團令”規定“6月1日後不能再出團赴大陸”，導致其公司6月已經收攬2000人的赴陸旅遊團作廢，繳納的訂金還得全部歸還給客人，損失慘重。



島內旅遊業者周女士表示，台灣4000多家旅行社中，超過9成都有做大陸旅遊或陸客生意，有1／3至1／2的收入來自兩岸旅遊。台當局遲遲不開放兩岸旅遊，對島內旅行社、飯店及餐飲的衝擊可想而知。疫情結束長達一年多，直到2024年台灣地區領導人選舉前，島內旅行業者醞釀上街頭抗議，要求恢復兩岸旅遊常態化，民進黨當局頂不住壓力，才宣布3月1日解除登陸禁團令，沒想到才剛選完，民進黨就粗暴地毀信棄諾，果然是台灣最大的“詐騙集團”。



（來源：大公網）