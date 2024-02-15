在馬來西亞體驗別樣年味

中評社北京2月15日電／據央視新聞報導，耳邊是“恭喜發財”的歌曲旋律，街邊建築裝飾著金色長龍，身邊走過身著漢服和唐裝的遊客……中國農曆龍年春節期間，這些常見於中國不少地方的場景，也出現在馬來西亞首都吉隆坡。



不少業內人士表示，吉隆坡濃濃的中國年味與中馬兩國實現互免簽證關係密切。中國此前宣布，中方自2023年12月1日起對包括馬來西亞在內的6國實施單方面免簽入境政策。馬來西亞隨後也宣布，2023年12月1日起，馬來西亞對中國公民實施入境30天內免簽證的便利措施。



正因為兩國簽證便利政策的實施，在馬來西亞生活的中國留學生朱玉潔選擇邀請遠在中國貴州的父母來馬旅遊，一家人在國外團圓。這個春節，在北京讀書的劉子鈺也帶著媽媽來馬來西亞過年。劉子鈺告訴記者，有了免簽便利政策，入境過程非常順利。



馬來西亞媒體形容，中馬互免簽證的效果可謂“立竿見影”。馬來西亞旅遊促進局副主席楊順興在接受新華社記者採訪時表示，龍年春節期間，中國遊客選擇馬來西亞作為旅遊目的地的意願顯著上升，吉隆坡、馬六甲、沙巴州、雲頂高原等都是熱門目的地。春節期間，馬來西亞一些酒店的入住率超過90%。



同程旅行近期發布的平台數據顯示，吉隆坡是中國民航國際航班熱門出境目的地之一，廣州－吉隆坡航線首次進入中國熱門國際航線前五名。中國東方航空公司春節前新增的北京至吉隆坡直航也備受出行旅客青睞。



馬來西亞馬六甲歷史城區（雞場街）工委會主席顔天祿介紹，春節期間，到訪馬六甲、尤其是雞場街的中國遊客超出預期。很多中國遊客選擇在馬六甲吃年夜飯，這在以前比較少見。“這對促進當地旅遊業發展、增加當地旅遊收入有重要作用。”



顔天祿還注意到，自免簽政策實施後，“自由行”遊客數量增加不少。“除夕夜雞場街倒計時活動的參與者中，大約三成是中國遊客。他們與當地人一起迎接龍年到來。”

