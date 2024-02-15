愛國主義教育法宣傳貫徹綜

中評社北京2月15日電／以法之名激發新時代愛國主義偉力。《中華人民共和國愛國主義教育法》自1月1日實施以來，以法治方式推動和保障新時代愛國主義教育，為強國建設、民族復興偉業統一思想、凝聚力量。



厚植家國情懷



“還記得你的愛國啟蒙嗎？”“你如何理解‘愛國’？”……不久前，一場愛國主義教育法宣傳活動在天津市小白樓街道基層立法聯繫點開展。基層立法聯繫點工作人員、專家學者、學校師生和社區居民們圍坐一起，學習法律知識、抒發愛國情懷。



“鮮活的交流、生動的實踐，激蕩起我們的愛國心、強國志。”在場的天津大學法學院2021級碩士研究生尹卓揚說，她也是此前該法立法徵詢活動的參與者之一。



和平區小白樓街道人大工委專職副主任譚潔表示，基層立法聯繫點依托基層立法點、人大代表之家、人大代表社區聯絡站等載體，舉辦形式多樣、內容豐富的立法徵詢、普法釋法活動，受到廣大群眾歡迎。



愛國主義教育法的出台與落地，回應了人民對祖國的深情熱愛，為愛國主義教育提供了法治保障，促進中華優秀傳統文化、革命文化的傳承發展。



冬日裡，位於黑龍江省哈爾濱市南崗區的東北烈士紀念館游人如織。“愛國主義教育法的出台，激勵我們保護好、管理好、運用好紅色文化資源，讓每個人都成為紅色基因傳承與守護者。”東北烈士紀念館館長劉強敏說，下一步，將探索推動紅色資源與紅色研學教育融合發展新路徑，擴大紅色教育資源的影響力。

