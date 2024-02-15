台追緝陸船釀2死　藍委：希望不會無限上綱

藍委鄭正鈐。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月15日電（記者 楊騰凱）昨日一艘大陸船隻到金門海域捕撈，為躲避台灣“海巡署”查緝而翻覆，船上四人落水，其中兩人死亡，大陸國台辦昨晚表達強烈譴責。中國國民黨“立法委員”鄭正鈐今日向中評社表示，希望這件事情不會無限上綱，同時也希望兩岸能夠做比較好的溝通，盡量避免兩岸人民的生命財產損失。



一艘自大陸福建出海的高速快艇，昨天下午進入金門縣北碇島海域捕撈，台灣海巡隊趨前查緝，該船立刻高速逃離，因速度太快又急轉彎翻覆，船上四人落海，台灣海巡人員救起四人，其中兩人送醫不治。



鄭正鈐表示，重點是兩岸現在能不能有更好的溝通管道，碰到相關問題可以如何解決。至於說漁船翻覆，就目前所知的情況看來，比較像是意外。兩岸在人道救援方面，如何用最即時的速度進行，兩岸也必須持續溝通，去建立更好的機制。



鄭正鈐指出，兩岸如果能有更好的溝通機制，就可以避免一些不必要的意外產生，這些都能協助大家更正面地看待兩岸互動，也是新政府要努力的方向。



兩岸是否需要尋求降溫，避免因為類似事件導致情勢升高？



鄭正鈐表示，因為這次的意外事件有兩名大陸漁民死亡，我們希望這件事情不會無限上綱，同時也希望兩岸能夠做比較好的溝通，盡量避免兩岸人民的生命財產損失，相信這應該是兩岸人民共同的目標。



鄭正鈐表示，至於要如何達到這樣的目的，政策面的溝通，以及行政面的努力執行，都是很重要的。兩岸已經很久沒有好好溝通了，希望新政府上任後能夠有所改變。