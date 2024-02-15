中國製造從深圳“國際物流村”出海

中評社北京2月15日電／據新華社報導，“來活兒了！”隨著貨運平台系統發出的擬人化提示音，周玉林左手敲擊屏幕，右手夾起一縷拉面，吸著面條的嘴唇掩飾不住笑意。



周玉林是貨拉拉平台上的一名“候鳥型”司機。雖是重慶萬州人，但他的接單覆蓋範圍並不局限於本地。今年春節前夕，他第四次來到深圳“接活兒”。



2021年春節期間，周玉林因為送貨偶然經過深圳，在接單離開深圳返程時，這裡豐富的跨省貨運訂單資源讓他印象深刻，隨後每年春節前期都來深圳尋找機會。



“時間差”是周玉林成為貨拉拉平台高收入司機的秘訣所在。“春節期間，從深圳往內陸省份的長距離貨運訂單多，初五過後，外省的工廠開工，運往廣東和深圳的貨運訂單又會特別多。所以春節期間，我特別願意來深圳接單，總能滿載而歸。”周玉林說，這幾年春節“加班”讓他收穫頗豐，一個假期的運費就高達4萬元左右。



深圳雖然貨運訂單多，但周玉林就認准福圍社區。他說，福圍社區是業內知名的“國際物流村”，運進運出的都是外貿貨運單。



福圍社區位於深圳市寶安區，跨境商品在這裡完成進出口的“最後一公里”和“最初一公里”。第一次來福圍社區的人會被穿梭於大街小巷的各式貨車、密集的物流公司和印著“美國專線”“韓日專線”“印尼專線”等字樣的廣告牌所吸引。

