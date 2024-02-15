瘦肉精事件開臨時會？柯文哲批民進黨

民眾黨主席柯文哲接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月15日電（記者 俞敦平)台灣民眾黨主席柯文哲和民眾黨團總召黃國昌15日上午於聯訪時，分別都針對中國國民黨團日前要求“立法院”針對瘦肉精問題，加開臨時會，並請“行政院長”陳建仁專案報告一事表達了他們的看法。柯文哲認為，瘦肉精的問題是民進黨政府拿不出一個讓大家信服的解釋，黃國昌則酸說當時朝野協商國民黨假如願意支持他主張的2月16號開議就不會有這麼多麻煩程序。



台灣民眾黨於15日上午於台玻大樓一樓舉行新春開工團拜，由黨主席柯文哲率黨公職與黨籍“立委”們共同團拜祈福。柯文哲並於參拜後接受聯訪回應時事與黨務相關議題。



對於年前爆出的瘦肉精問題和國民黨團要求召開臨時會。柯文哲認為，瘦肉精問題的關鍵在於民進黨政府能否提出一個讓大家信服的解釋。他指出，如果政府的報告已經準備好，並且相關官員能夠清楚地解釋，那就沒有必要開臨時會。但如果政府無法說明瘦肉精的利弊和風險，那就只好開臨時會讓“行政院長”陳建仁來說明了。



對於將如何與國民黨針對此事件合作協商，黃國昌則表示，新“國會”應該盡快開始上工，而不是拖延時間。他不忘補充說，台灣民眾黨一開始就主張在2月16號就開議，而不是跟著民進黨的意見拖到下周。他認為，如果國民黨當初不要隨波逐流，現在就不會面臨這麼繁復的程序。不過，既然事已至此，他們就會按照程序處理。他也希望“立法院”未來能夠正常通知各黨團協商，而不是讓記者先知道，黨團後知。他期待未來的“立法院”能夠更和諧、更順暢。