白鶴灘水電站建設實物入藏中國國家博物館

中評社北京2月15日電／據新華社報導，中國國家博物館近日舉行中國三峽集團捐贈白鶴灘水電站實物入藏儀式。記者從儀式上獲悉，中國三峽集團決定將白鶴灘江底石切片、首批機組發電儀式入場證以及自主研發的新型低熱水泥樣品等110件／套實物無償捐贈給國博。



白鶴灘水電站是我國實施“西電東送”的國家重大工程。這批實物從檔案資料、儀器設備、服飾證章以及音像製品等多個角度，系統全面地展示了白鶴灘水電站建設的各個環節，是我國水電事業發展邁入新征程的實物載體，也是我國建設新型能源體系的代表性物證。