醫生組團下鄉　群眾看病有“醫”靠

中評社北京2月15日電／據新華社報導，由於村醫退休、距離縣城40多公里，福建省南平市建陽區小湖鎮黃地村群眾去縣城看病拿藥一度頗為折騰。如今，簽約家庭醫生後，身患高血壓的黃地村村民陳女士就能定期在家門口的“移動診所”找專家看病了。她說：“平時身體不舒服可以咨詢家庭醫生，比以前方便多了！”



這樣的便利，得益於南平市近年來推行的家庭醫生簽約服務改革。南平市地處閩北山區，農村年齡超過65歲的留守老人超過16萬人，不少邊遠山區群眾面臨不同程度的“看病難”“看病遠”問題。



2022年以來，南平探索通過做實做細家庭醫生簽約服務，在原有家庭醫生團隊的基礎上，打造973支由“縣級醫院專科醫生＋基層註冊執業醫生＋鄉村醫生＋護士＋健康網格員”組成的全民健康服務團隊，定期入村開展巡診、提供用藥指導。



得益於此，邊遠山區的群眾初步實現“小病不出村、慢病有管理”。“有了家庭醫生，外出務工的子女也更放心了。”南平市政和縣楊源鄉富阪村村民李女士身患高血壓、高血糖多年，是楊源鄉衛生院家庭醫生黃仁枝的簽約對象。去年7月，黃仁枝在入戶時發現李女士此前曾因口服藥物不當暈倒兩次，及時對其所用藥物進行調整，並跟蹤隨訪。目前，李女士血壓血糖控制正常，再未出現暈倒現象。



截至目前，全民健康服務團隊已實現南平市139個鄉（鎮、街道）1921個村（居）全覆蓋。南平市衛健委主任張雄介紹，南平家庭醫生簽約服務費每人每年90元，其中簽約群眾個人每年僅需繳費20元。“為打破衛健部門在基層衛生治理‘單打獨鬥’的局面，我們還積極推動部門、團體組織、企業等社會各界共同參與，多方爭取資金，為繳費存在困難的群體兜底。”



記者在南平建陽區麻沙鎮看到，簽約群眾支付20元後，不僅可以享受優先就診、轉診、健康咨詢等家庭醫生簽約服務，還可以在鎮衛生院做一次包含肝腎功能、血脂檢查等在內的個性化體檢項目。



通過省、市、縣三級醫院加強對口幫扶、遠程指導等模式，南平基層醫療衛生機構得以“強筋健骨”，群眾也更願意留在基層看病。數據顯示，去年1至12月，南平市基層醫療衛生機構診療量達515.58萬人次，同比增長22.26%。



張雄表示，未來南平將持續提升家庭醫生履約服務水平，不斷完善家庭醫生激勵保障機制，讓更多山區群眾就近享受更加優質的醫療服務。



