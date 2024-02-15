新春團拜　柯文哲：認真做事不擔心泡沫化

民眾黨主席柯文哲接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月15日電（記者 俞敦平）台灣民眾黨主席柯文哲15日上午接受聯訪時回應了各方關心的議題，包括黨部和黨團的目標、網路聲量、選舉佈局、政策會等。他強調，今年沒有選舉，就要認真做事，把該做的事情做好，不要只看聲量，也不要擔心泡沫化的問題。



台灣民眾黨於15日上午於台玻大樓一樓舉行新春開工團拜，由黨主席柯文哲率黨公職與黨籍“立委”們共同團拜祈福。柯文哲並於參拜後接受聯訪回應時事與黨務相關議題。



對於有人質疑民眾黨可能會有泡沫化的問題，柯文哲認為，這是沒有道理的，因為今年沒有要選舉，所以不會有泡沫化的現象。他說，只要民眾黨能夠做好自己的事，就能夠獲得民眾的支持，不需要擔心其他人的看法。



柯文哲也回應了他的前幕僚吳靜怡的言論，她曾說柯文哲選後網路聲量只剩下7%，遠遠不及“立法院長”韓國瑜。柯文哲說，重點不是聲量，而是要每天做該做的事。他說，如果只要聲量，去當網紅就可以了，但他不是網紅，他是政治人物，他要做的是實事。他也反駁了媒體人黃揚明的說法，他說柯文哲不甘寂寞，想盡辦法要維持聲量。柯文哲說，他每天做事的時間都不夠了，還有什麼叫不甘寂寞，他都覺得奇怪，他看著現場大批的媒體笑說，攝影機這麼多台，還問他說不甘寂寞，這是很荒謬的。