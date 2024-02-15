地方選舉會被白綁架？朱立倫：先好好做事

國民黨主席朱立倫接受媒體聯訪。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北2月15日電（記者 張嘉文）在2024大選後台灣民眾黨成為第三大黨，有中國國民黨人士擔憂，2026縣市長選舉，民眾黨如都派人參選，六都可能是三足鼎立，出現白綁架藍的狀況。對此，國民黨主席朱立倫今天表示，現在剛剛選完，我們就好好做事情。



朱立倫強調，尤其藍營15個執政縣市，希望能把所有市政、縣政做好，讓民眾感受到國民黨是一個真正為民、為人民服務，為大家打拼，讓大家過好日子的政黨。



國民黨今天舉行新春團拜活動，朱立倫接受媒體聯訪時，針對藍白之間競合問題做出以上表示。



這場團拜由朱立倫率領黨務幹部、黨工齊聚拜年，與會者包括前主席馬英九和吳伯雄、“立法院”黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷等多位國民黨“立委”以及中常委、中評委等近百人出席，現場氣氛熱絡。



此外，針對國民黨將在“立法院”開議後，舉辦共識營，朱立倫則表示，希望透過這樣將近2天多的時間，讓大家一起好好的深入討論、交換意見、凝聚共識，成為更團結有力、更能夠為民眾服務，民眾希望的法案，都能夠一一通過的政黨。



對於國民黨“立法院”黨團拋出設“國會”特偵組及聽證權、調查權等主張，遭民進黨團總召柯建銘批評是毀憲亂政。



朱立倫說，以前蔡英文也都這樣主張，為什麼今天民進黨執政了8年，不但不做，而且人家要做，還說人家違憲。他認為，民進黨這是反民主、走倒退路線，呼籲民進黨秉持過往對“國會”該扮演的功能主張，不要因政黨或在野在朝而有所不同。