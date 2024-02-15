藍推後天開臨時會　傅崐萁：尊重韓國瑜協商

國民黨團總召傅崐萁接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月15日電（記者 張嘉文）台中市政府日前抽驗台糖梅花肉片檢出西布特羅（瘦肉精），中國國民黨“立法院”黨團主張在17日邀“行政院長”陳建仁進行專案報告，黨團總召傅崐萁今天受訪時說，希望17日能夠召開臨時會，但會尊重“立法院長”韓國瑜16日的朝野協商。



台中市政府日前抽驗台糖梅花肉片檢出西布特羅，國民黨“立法院”黨團將在今天發文要求16日進行黨團協商，邀請陳建仁17日到“立院”進行專案報告。但民進黨“立院”黨團則認為，應該2月20日如期開議，再透過協商決定是否召開特定主題的專案報告，要國民黨別衝太快。



國民黨中央黨部今天早上舉辦新春團拜，由黨主席朱立倫率領黨務幹部、黨工齊聚拜年，與會者包括前主席馬英九和吳伯雄、“立法院”黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷等多位國民黨“立委”以及中常委、中評委等近百人出席。



傅崐萁在活動後受訪時表示，此刻食安不容任何的條件說，民眾的健康絕對不能退讓，所以希望陳建仁能夠針對食安問題，8年的總檢討，給民眾清楚報告。今天會把黨團成員所有的連署，送到院會，並在明天由韓國瑜正式召集朝野協商，不只要表達人民的健康零容忍，孩子的成長要好好培育。



傅崐萁強調，民進黨在野時說民眾的健康不可以有任何條件跟退讓，到今天民進黨執政後，是不是換了位子換了腦袋，國民黨會堅持守護民眾健康，還有很多重大議題，都會在新會期開始，為民做好把關工作。



傅崐萁認為，17日是否能夠開臨時會，關係到民眾的健康，不會因為民眾有關注、沒關注的議題，當作發動導向，而是以人民根本食安健康，以及未來如何兼顧人民的日常生活，這才是國民黨全力關注的，17日希望能夠開臨時會，但也尊重韓國瑜明天所召開的朝野協商。