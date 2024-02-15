美眾議院通過對國土安全部長彈劾案

中評社香港2月15日電／據大公報綜合《紐約時報》、法新社報導：美國國會眾議院13日通過對國土安全部長馬約卡斯的彈劾案，指控其管控邊境不力。這是近150年來美國首次有內閣成員被彈劾，也標誌著兩黨鬥爭進一步白熱化。



眾議院以214票對213票的微弱優勢通過對馬約卡斯的彈劾案。眾議院曾於6日舉行首輪投票，但以兩票之差未能通過。為凑夠票數，身患白血病的共和黨二號人物斯卡利斯趕來參加第二輪投票。他不久前接受了幹細胞移植，已因病缺勤六周。美媒稱，這是美國歷史上第二次有內閣成員被彈劾，上一次發生在1876年。彈劾案下一步須得到三分之二參議員支持，考慮到民主黨在參議院占優，馬約卡斯料不會被定罪。



共和黨指責拜登政府沒有延續特朗普時期的邊境管控措施，指控馬約卡斯在移民問題上“有意地、系統性地拒絕遵守法律”。去年12月，超過30萬非法移民自美墨邊境進入美國，創歷史新高。民主黨則指責共和黨出於政治目的炒作移民問題。由於共和黨反對，參議院此前否決了一項包含加強邊境管控措施和對外軍事援助的法案。



紐約第三選區13日舉行眾議員補選，填補共和黨眾議員桑托斯因履歷造假等醜聞被驅逐留下的空缺。民主黨候選人索齊以53%的得票率勝出，自此民主黨眾議院席位增至213席，與共和黨（219席）的差距進一步縮小。



（來源：大公網）