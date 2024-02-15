新總統10月上任　發展經濟挑戰多

中評社香港2月15日電／據大公報引《華爾街日報》報導：印尼新一任總統將於今年10月就職，美媒指出，他在經濟和外交等領域面臨嚴峻挑戰。印尼是全球人口第四多的國家，但長期以來一直沒能充分發揮自身潛力。該國逾三分之二人口處於工作年齡，這種人口結構紅利預計將持續至2030年代。為利用這一優勢，印尼需要創造大量就業機會，否則難以實現2045年成為發達國家的目標。



印尼現總統佐科致力於依靠礦產資源實現工業化，他的政策掀起了鎳加工熱潮。鎳是電動汽車行業的重要原材料，佐科希望吸引Tesla等大公司來印尼投資建廠，但目前尚未實現這一目標。佐科還對道路和港口進行投資，但印尼群島的物流成本遠高於很多其他發展中國家。同時，在電動汽車和半導體等先進技術領域，印尼缺乏熟練的製造業工人。《華爾街日報》稱，印尼近期放鬆管制的計劃受到投資者歡迎，但外界對在印尼經商難、當地官僚系統複雜的印象並未改變。



本次大選最熱門總統候選人普拉博沃承諾將繼續推動佐科的電動汽車計劃，並表示印尼應該生產飛機和更多的火車。他說：“我們不想讓我們的孩子永遠做低薪勞工。”另一名候選人阿尼斯說，他的經濟計劃依賴於進一步發展勞動密集型產業，例如制鞋和紡織。甘賈爾則承諾改善教育和醫療行業，以提升人力資本。



（來源：大公網）