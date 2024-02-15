陸船2死　陸委會：深表遺憾、但過程無不當

陸委會主委邱太三接受媒體聯訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月15日電／陸委會今日上午發布新聞稿示，針對有關大陸籍快艇越界進入金門海域違法捕撈不慎翻覆案，本案經初步調查，海巡人員係依法執行職務，過程並無不當。



陸委會強調，支持主管機關嚴正執法，保護民眾權益。對於本次陸籍船員拒絕配合“我方”執法工作，發生不幸事件，“我方”深表遺憾，也希望陸方主管單位能對對岸民眾類似行為加以約束。



陸委會指出，“海巡署”金馬澎分署於14日下午接獲民眾舉報1艘陸籍“無船名”快艇於金門北碇島禁止水域內越界捕撈，“海巡署”依法前往處置，執法過程中，陸船因拒檢蛇行導致船隻翻覆，4名陸籍人員落海，其中2人經“我海巡人員”救起後送醫搶救不治。大陸委員會指出，本案經初步調查，“我海巡人員”係依法執行職務，過程並無不當。



陸委會表示，歷年來，極少數對岸民眾越界採取抽砂、炸魚、毒魚及棄置海漂垃圾等各種破壞海洋生態作為，雖經“我方”呼籲加強治理，惜均未見改善。近日多艘次陸籍漁船更不斷進入“我方”限制或禁止水域，趁年節期間捕撈高價值魚類，嚴重侵害“我方”漁民權益及沿岸居民生活。“我方”民眾屢屢提出檢舉並要求主管機關依法執行驅離作為，海巡人員為維護民眾權利加強執法，責無旁貸。



