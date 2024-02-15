港學者：“美斯事件”對香港社會的啟示

中評社香港2月15日電／據大公報報導，2024年2月初，擁有美斯等數名超級球星的美國國際邁亞密足球會到香港與香港聯賽選手隊進行表演賽。特區政府和香港社會各界對這場足球娛樂盛事極為重視，將該球隊奉為上賓，並對此項盛事特別是美斯給予鋪天蓋地的宣傳。非常遺憾的是，獲得不少香港球迷和居民愛戴的美斯卻莫名其妙地一反常態對他們展示輕蔑態度。他沒有出場比賽，沒有親自解釋為何缺陣，也刻意缺席賽後的頒獎儀式。更為詭異之處，是三天後美斯在日本出賽時卻判若兩人，不但禮遇日本球迷，而在出場的30分鐘內神態輕鬆、奔跑自如，毫無受傷的跡象。美斯在香港和在日本的言行舉止差異極大，確實讓大部分香港居民憤怒、受辱和失望，而且大惑不解。



對於美斯的行為為何如此詭異，美斯和國際邁亞密的解釋是因為美斯有傷患在身，但這個解釋卻因為美斯能夠在日本作賽而被徹底否定。有人說是合約條款不夠周全的問題，也有人說是美斯與球隊之間的矛盾所致，但這些都不應該成為美斯蔑視香港球迷和居民的理由。從常理判斷，美斯和國際邁亞密不可能既接受豐厚的報酬卻又刻意讓香港各界難堪和讓自己的聲譽嚴重受損。極少數人甚至認為原因是美斯歧視黃種人，但這種說法不能解釋為何美斯對日本人卻以禮相待，而且他過去在香港和內地作賽時也沒有發生對中國人不敬的事。



很快地，各方面便傾向從政治角度對“美斯事件”進行分析和解釋，而且覺得衹有從政治角度才能充分理解此事。由於越來越多香港居民和內地同胞對“美斯事件”從政治角度理解，此事所產生的政治效果因而值得觀察和重視。



誠然，“美斯事件”對香港的國際聲譽的確造成一些打擊，但由於香港一貫享有“好客之都”的美譽，不可能因為一件單一事件而蒙受不可挽回的損失。事實上，不少海內外人士覺得香港在這次事件上是應該值得同情和尊重的“受害者”，所以“美斯事件”對香港國際形象的損害應屬有限。儘管一些別有用心和秉持幸災樂禍心態的西方媒體和人士乘機對香港揶揄嘲諷，並質疑香港舉辦國際盛事的能力，但對香港的傷害其實亦甚少。



美斯的行為雖然令不少香港球迷和居民極度失望和憤慨，但卻沒有引發一些敵視香港的內外勢力所渴望見到的危害香港穩定和國際聲譽的騷亂、破壞、示威或抗議行動。相反，雖然不少香港居民對美斯和國際邁亞密有批評和譴責，偶有激烈言辭，並要求主辦方Tatler Asia作出交代和賠償，但基本上民眾都能夠保持理性、冷靜、平和與耐性。

