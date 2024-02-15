推動食安互認　助港食品打入內地

中評社香港2月15日電／據大公報報導，內地供港的菜、肉等新鮮食物，保障了港人新年期間的食物供應，而香港製造的產品亦可豐富內地居民逢年過節的禮物選擇，舉例香港製造的蛋卷、臘味、參茸海味等產品，是不少大灣區內地城市居民在節日的送禮佳品。有本地糧油行負責人表示，本港食品業應向高質化發展，適應高端市場。有食品批發業界團體認為，推動政府與內地商討食品安全機制互認，有助本港食品流入大灣區內地城市的市場。



向高質化發展 適應高端市場



通泰行負責人李豐年表示，香港食品業若希望在大灣區尋求發展，應當找准定位，向高質化發展。現時內地是食品供應的主要來源，價格亦較香港低廉，香港食品業想融入大灣區內地城市發展，應向高質化、高價值的方向發展，例如通過加工、認證等方式，為產品附加價值，都是打開高端市場的方式。



香港食品委員會會長吳永恩表示，若內地和香港的食品安全機制得到互認，實現標準統一，相信有助本港的食品業更多地進入內地。目前進入內地市場的港產食物，最受歡迎的當屬月餅，是全國公認的“硬通貨”。他說協會正與政府積極溝通，推動兩地食品安全機制互認，亦建議希望融入大灣區內地城市的食品業企業，積極研究政策和市場尋求發展機會。



（來源：大公網）