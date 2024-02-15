政府斥60億元資助成立生命健康研發院

中評社香港2月15日電／據香港文匯報報導，香港正大力發展創科，生命健康科技是關鍵核心領域之一。特區政府創新科技及工業局和創新科技署近日向立法會工商及創新科技事務委員會提交文件，講述投放60億元設立“生命健康研發院”的最新安排。有關計劃供八所資助大學申請，但強調必須要有跨學科、跨院校／科研機構、國際合作元素，預計最多可支持成立共三所不同的“生命健康研發院”，聚焦包括細胞和基因治療、生物訊息學和生物學、生物醫學工程等前沿主題。



2023／2024年度財政預算案提出，撥出60億元資助生命健康科研的主題研究院。創科局及創科署的最新文件強調，香港在生命健康科研方面有顯著優勢，包括有五所全球百強大學、兩所位列全球前四十的頂尖醫學院，以及廣獲承認的臨床試驗中心，加上國家“十四五”規劃確立香港國際創科中心的定位，亦有提出瞄準生命健康等前沿領域，香港積極以此服務國家所需尤為重要。



文件引述海外經驗表示，設立比單一大學規模更大的研發院，可促進科研合作吸引不同背景的頂尖學者和科學家參與，從而加快創新技術轉化，推動突破和轉型，應對生物、健康和公共衞生方面的挑戰。同時，較大型的研發院亦可提供全面的事業發展階梯和更多先進研究的機會，有助科研人才培育。



為此，創科局及創科署將會設立“生命健康研發院”的資助計劃，供設有醫學院及／或生命健康相關學科的教資會資助大學申請，以推動生命健康科技的研究，並吸引來自世界各地的頂尖學者和科學家，發揮跨機構和跨學科的互補優勢，協助香港建立研發生態圈，為社會帶來效益。而有關申請必須包括跨學科、跨大學／科研機構、國際合作，以及配對形式提供資助等元素。



須聚焦細胞和基因治療等主題



文件表示，“生命健康研發院”須進行生命健康科技相關主題的基礎研究、轉化研究及成果轉化，有關主題可包括但不限於細胞和基因治療、生物訊息學和生物學、生物醫學工程、先進療法、醫療診斷、藥物和疫苗研發，以及臨床試驗。

