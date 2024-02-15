國際能源署：全球能源安全面臨持續威脅

中評社北京2月15日電／據新華社報導，國際能源署13日至14日在法國巴黎舉行2024年部長級會議暨該機構成立50周年紀念活動，聚焦維護能源安全、加快清潔能源轉型、深化能源國際合作等議題。



會議期間，國際能源署發布公報說，全球能源安全面臨持續威脅，應確保能源安全並提高能源效率；應加速清潔能源轉型，以努力實現將全球氣溫較工業化前水平升幅控制在1.5攝氏度以內的目標；應促進清潔能源市場發展和融資等。



公報說，國際能源署將繼續做好準備，以應對與能源有關的挑戰——氣候變化、污染和生物多樣性喪失，它們構成了三重全球性危機。氣候變化的後果在今天已顯而易見，這凸顯加速清潔能源轉型的緊迫性。



本次會議還授權國際能源署深化與主要新興經濟體合作，包括開始與印度討論後者成為國際能源署正式成員的申請。此外，國際能源署還宣布在新加坡設立一個區域合作中心，以加強與東南亞地區的聯繫。



國際能源署署長法提赫·比羅爾表示，在本次會議上，各國政府讚賞國際能源署過去50年來在能源和氣候問題上發揮的領導作用，希望該機構未來發揮更大影響力。國際能源署將加倍努力，推動在能源領域應對氣候變化，努力確保全球能源供應安全。



（來源：新華網）