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烏克蘭全境拉響防空警報
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2024-02-15 12:44:38
中評社北京2月15日電／據新華社報導，15日凌晨5時許，烏克蘭全境拉響防空警報。烏克蘭空軍說，俄軍對烏克蘭發動導彈襲擊。
另據新華社報導，15日早上6時15分許，烏克蘭首都基輔傳出爆炸聲。基輔市市長克利奇科稱，烏防空火力在作業。
（來源：新華網）
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