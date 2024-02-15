】 【打 印】 
烏克蘭全境拉響防空警報
http://www.CRNTT.com   2024-02-15 12:44:38


　　中評社北京2月15日電／據新華社報導，15日凌晨5時許，烏克蘭全境拉響防空警報。烏克蘭空軍說，俄軍對烏克蘭發動導彈襲擊。

　　另據新華社報導，15日早上6時15分許，烏克蘭首都基輔傳出爆炸聲。基輔市市長克利奇科稱，烏防空火力在作業。

　　（來源：新華網）

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：