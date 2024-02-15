桃園市府新春團拜　張善政勉團隊一起打拚

張善政率領一級主管向市府團隊拜年。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園2月15日電（記者 盧誠輝）桃園市政府今日上午舉辦新春團拜，中國國民黨桃園市長張善政期勉市府團隊同仁，要繼續花小錢做有創意的事情，相信經過春節假期的養精蓄銳後，新的一年大家可以一起打拚，市府所有作為都要讓市民有感。



張善政今日上午率領一級主管向市府團隊新春團拜，包括副市長王明鉅與蘇俊賓、祕書長詹榮鋒等人都到場向同仁拜年，桃園市府各局處同仁則是擠滿市府穿堂，互道新年好，期許新的一年也要繼續在各崗位上努力。



張善政感謝市府團隊過去一年的努力，讓他的競選承諾全部兌現，打造桃園為全齡照顧的城市，今年的挑戰會比去年更多，他希望市府團隊能像一家人一樣，大家一起打拚就沒有不能解決的事情。



張善政指出，春節期間他到宮廟發福袋遇到一家四口，婦人情緒激動地抓住他的雙手感謝桃市府的免費肺癌篩檢政策，讓丈夫能及早驗出罹癌一期挽回一命。張感嘆，肺癌篩檢數字是冰冷的，但婦人的雙手卻非常有溫度，他藉此期勉市府同仁，要讓不同年齡層都有很好的照顧。



張善政強調，未來一年要繼續加強數位治理與淨零碳排，尤其淨零碳排對每個城市都是一大挑戰，一定要審慎面對，不能事不關己，他鼓勵同仁要繼續發揮創意，把每一分錢都花在刀口上，花小錢做有創意的事情，才能讓市民有感。