蔣萬安赴議會團拜　議長戴錫欽熱絡互動

國民黨台北市長蔣萬安率領台北市政府一級主管們，前往台北市議會進行新春團拜。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月15日電（記者 張穎齊）今天是新春開工日，中國國民黨台北市長蔣萬安率領台北市政府一級主管，前往台北市議會新春團拜。國民黨台北市議長戴錫欽與3名議員迎接，互道新年好，並一同吃點心，營造府會和諧的熱鬧氣氛。



蔣萬安率國民黨台北市副市長李四川、秘書長李泰興及多位一級局處首長，到台北市議會一樓交誼聽團拜，戴錫欽則與同黨議員秦慧珠、郭昭巖、曾獻瑩，議會秘書長洪樹林等參與。雖說出席議員不多，但現場氣氛相當熟絡，約近百人齊聚一堂。



戴錫欽首先致詞表示，議會以最快速的方式通過總預算，青年局組織草案也獲通過，議會與蔣萬安市府共同為台北市民謀福祉，共創多贏。



蔣萬安致詞時非常感謝戴錫欽以及議員們，讓市府通過總預算，有助順利推動台北市政。



致詞完畢後，蔣萬安與戴錫欽、秦慧珠、郭昭巖、曾獻瑩話家常，聊聊過年去了哪裡、還有市政方面哪裡還需要推動等。蔣萬安提及帶太太與孩子去太太石舫亘的娘家宜蘭一趟，眾人笑容滿面，互動熱絡，邊吃茶點邊繼續聊，氣氛輕鬆。



另外，戴錫欽向中評社讀者敬祝新年快樂、開工順利、龍年大吉大利。