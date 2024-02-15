秦慧珠：陸船員不能白白犧牲　台須審慎面對　

國民黨台北市議員秦慧珠接受訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月15日電（記者 張穎齊）一艘大陸船隻14日到金門海域捕撈，為躲避台灣“海巡署”查緝而翻覆，船上4人落水，其中2人死亡，大陸國台辦昨晚表達強烈譴責。中國國民黨台北市議員秦慧珠向中評社表示，民進黨政府要審慎面對，不要讓兩岸關係繼續惡化，不能用逃避的態度處理兩岸危機。



秦慧珠說，大陸船員不能白白犧牲，到底台灣“海巡署”在其中是否有過當執法？大陸人的命也是命，而大陸漁民應也不是第一次越界，世界各國都可能出現不慎越界的行為，但為何過去大陸漁民越界時，沒發生意外與傷亡？台灣海巡訓練到底如何？過程中有無疏失？錯在哪方？政府都應秉公處理、查明真相，審慎看待。



一艘自大陸福建出海的高速快艇，昨天下午進入金門縣北碇島海域捕撈，台灣海巡隊趨前查緝，該船立刻高速逃離，因速度太快又急轉彎翻覆，船上4人落海，台灣海巡人員救起4人，其中2人送醫不治。



秦慧珠15日在台北市議會的研究室接受中評社訪問表示，民進黨要正視此事，啟動管理機制，兩岸要溝通討論。民進黨政府必須換位思考，若今天是台灣漁船越界，遭大陸海巡單位追趕釀成此事，那台灣人會怎麼想？相信民進黨的名嘴與電視台勢必大肆撻伐，搞得天大地大，要求賠償、提出說明與真相。

