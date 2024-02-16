莫光靠賴政府　曾獻瑩盼“立院”推和平交流

國民黨台北市議員曾獻瑩接受訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月16日電（記者 張穎齊）蔡政府原規劃3月1日起恢復旅行社組團赴大陸旅遊，台“交通部觀光署”7日卻宣布即日起停止招攬前往大陸旅行團，引發旅行業大反彈。中國國民黨台北市議員曾獻瑩向中評社表示，民進黨政府不該這樣出爾反爾，只會造成旅遊業的損失，兩岸沒有互信、關係無法春暖花開。



曾獻瑩也希望，“立院”帶頭做和平交流，台北市也在突破，因光靠賴清德政府，對於兩岸關係的修補是很辛苦的。



曾獻瑩，台灣大學工商管理學系學士、管理學院企業管理碩士專班（Global MBA）畢業，國民黨台北市第六選區（大安、文山）議員。曾任職台積電，歷任藍委賴士葆服務處總顧問、下一代幸福聯盟理事長、信心希望聯盟中央執行委員等。



曾獻瑩在台北市議會的研究室接受中評社訪問表示，對於組團赴陸旅遊，旅遊業者事先要預備很多事情，豈料政府突然出爾反爾，導致業者白忙一場，事後退費以及後面的一些手續都造成很多損失，此事可預料到，未來兩岸關係以及旅遊業，無法春暖花開。



曾獻瑩說，台灣有很多美景，大陸也是，若兩岸無法恢復旅遊交通，這是共同的損失。目前來台的觀光客，香港人也占很大宗，兩岸華人沒有語言的隔閡，可相互到對方那裡去看看。



曾獻瑩呼籲官方，兩岸旅遊別再泛政治化，旅遊是促進兩岸交流的重要一環，民進黨政府不該逢中必反，如此將不利兩岸交流。

