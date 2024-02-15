徐玉樹接桃園藍黨團總召　盼做好監督與協調

徐玉樹（右）在黃敏恭（中）的見證下，從梁為超（左）手中接下印信。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園2月15日電（記者 盧誠輝）中國國民黨桃園市議會黨團今日上午舉行總召交接典禮，新任藍營總召、桃園市議員徐玉樹表示，他上任後會繼續全力協助推動各項市政建設，希望國民黨團議員問政能更貼近民意需求，爭取選民的支持，他也會做好監督與協調的工作，迎接未來各種挑戰。



國民黨桃園市議會黨團今日上午舉辦總召交接典禮，包括桃園市長張善政、桃園市議會議長邱奕勝、副市長王明鉅與蘇俊賓、國民黨桃園市黨部主委黃敏恭、桃園市府各局處一級主管與多位藍營議員都到場出席交接典禮。



張善政感謝前任總召梁為超的辛勞，也恭賀徐玉樹議員榮任新任總召，他認為每位議員的建議都是市府重要的政策參考，不論是闢建道路、清理環境或整理公園，都是市民有感的作為，未來新任國民黨團總召責任重大，市府會持續與黨團保持良好互動，讓市政發展愈來愈好。



邱奕勝指出，梁為超議員過去擔任國民黨團總召期間，恰逢選舉時期，梁所扮演的角色相當重要。他期盼未來桃園6位“立委”也能全力協助黨團運作，讓市府提出的政策都能獲得中央支持，讓桃園的市政推展更加順利。



徐玉樹感謝所有黨團議員的支持，他表示，上任後會全力配合市府團隊的各項施政推動，希望府會能夠發揮1加1大於2的力量，讓地方建設更為踏實，也期勉所有藍營議員都要繼續落實基層服務，爭取更多數選民的支持，他會盡力做好市府及黨團間溝通的橋樑，並協調各項工作，以不卑不亢的態度，迎接未來的各種挑戰。



黃敏恭說，去年“立委”選舉，桃園市6席“立委”全壘打，是他終生至高無上的榮耀，他感謝張善政與邱奕勝的全力輔選，讓國民黨在桃園基層的力量能徹底展現並發揚光大。



徐玉樹在黃敏恭的見證下，從原國民黨桃園市議會黨團總召梁為超手中接下印信，新任國民黨桃園市議會黨團幹部名單包括副召集人為梁為超、詹江村、楊朝偉與執行長簡志偉等人也同時走馬上任。