台北市議長戴錫欽語中評：藍白應互相尊重

台北市議長戴錫欽接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月16日電（記者 張穎齊）2026縣市長選舉，台灣民眾黨若全面開戰，六都可能是三足鼎立，出現白綁架藍的狀況。國民黨台北市議長戴錫欽接受中評社專訪表示，民眾黨要壯大版圖，國民黨會互相尊重，當然國民黨自己要爭取更多選民的共識，執政縣市長表現夠好，就能說服選民。



戴錫欽，淡江大學國際事務與戰略研究所法學碩士，為台北市第三選舉區（南松山、信義）6連霸市議員，記者出身，曾任中天新聞政治組長、“國會”助理、國民黨文傳會副主委暨發言人、國民黨台北市議會黨團副書記長等。



戴錫欽表示，民眾黨的成立，當然是想壯大版圖，國民黨會給予相互的尊重，在過去藍綠競爭下，民眾黨要從中取得空間，勢必要有些作為，每個政黨要壯大，都有各種不同的做法，而藍白在競合上，應互相尊重，現在是民主法治規範的社會，各自去取得民眾的認同。



戴錫欽說，不管是從“中央”選舉，到地方縣市長、民意代表選舉等，都有充分的選擇權，不要去說誰扯誰後腿、誰綁架誰、或誰是恐怖情人等，過去大家都詬病藍綠的競爭，那現在更該去設法自己凝聚共識，為民謀福、讓台灣可長治久安，進行良性的競逐。



戴錫欽指出，若說民眾黨在六都均派出候選人，是否影響國民黨？他認為都是要寄望廣大民眾支持與否，比如國民黨台北市長蔣萬安要爭取連任，媒體報導民眾黨“立委”黃珊珊恐回鍋再戰2026台北市長，無論最後是否又是三足鼎立，藍綠白的市長人選都要自行去說服民眾，讓民眾認為自己值得託付與信任，媒體也會觀察執政的縣市長對於市政建設的表現如何。



戴錫欽對中評社說，當然媒體也會關心若三足鼎立，是否又要進行棄保等可能，這些分分合合的策略，的確會有些影響，可是最重要的還是再選民本身，不要倒果為因，表現好不好才是比較實質的，舉例蔣萬安就能用這4年的市政建設，去說服台北市民，蔣是值得信賴、連任的市長。



戴錫欽也提到，民眾黨無論是在2026選舉，包括如今在“立法院”的表現，都有力拚三足鼎立的情況，民眾黨“立委”雖僅有8席，但就看能否扮演關鍵的角色，在去年藍白大選合作分手後，國民黨內部對於民眾黨的立場，當然有些路線之爭，不過還是要尊重各政黨的選擇。

