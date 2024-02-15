桃園議會新春團拜　市長議長紅包超搶手

桃園市議會今日上午舉行新春團拜，張善政和邱奕勝當場發紅包。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園2月15日電（記者 盧誠輝）桃園市議會今日上午舉行新春團拜，中國國民黨桃園市長張善政與國民黨桃園市議會議長邱奕勝當場發紅包，讓出席的桃園市議員，不分藍綠都搶著要，新春開工第一天，桃園市議會就喜氣洋洋充滿歡笑聲。



桃園市議會今日上午市議會大廳舉行新春團拜，包括張善政、邱奕勝、副市長蘇俊賓與王明鉅、秘書長詹榮鋒和多位藍綠桃園市議員都齊聚一堂，大家有別以往在議會攻防的火藥味，滿臉笑容地互道新年好。



張善政感謝過去一年所有桃園市議員的支持與指教，在新的一年市府團隊會繼續努力，讓桃園成為一個值得市民驕傲的城市。張強調，今年市政將聚焦“好通勤、好工作、好就學、好生活”等4大願景，提供市民更便捷、宜居的生活環境。他也會積極推動“數位治理”，透過數位科技的融入，包括交通管理、永續發展和產業升級等各方面，讓市政有更高效的推動與執行。



邱奕勝則回顧去年桃園市政的政績，他表示，市政府推出眾多福利政策，都受到市民的一致好評，希望新的一年桃園市政府與桃園市議會能展現更卓越的合作與表現，持續關注桃園市的各項重大建設，讓市民切實感受到改變和進步。



張善政和邱奕勝致詞後，隨即在現場向所有議員和與會的市府、議會員工發放紅包，大家不分藍綠也搶著跟市長和議長要紅包沾喜氣，讓桃園市議會在開春上工第一天，就喜氣洋洋充滿歡笑聲。

