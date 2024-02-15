陸船二死　“海委會”管碧玲稱沒遂行惡性行為

台“海委會”主委管碧玲。（照片：“行政院”提供） 中評社台北2月15日電／金門海域14日發生陸籍漁船因拒檢逃竄不慎翻覆，導致4人落海，造成2死，大陸國台辦對此強烈譴責，並稱這是嚴重傷害兩岸同胞感情的惡性事件。台“海委會”主委管碧玲今日對傷亡表達遺憾，強調陸籍船舶進到台灣畫定的禁止水域，海巡須依法行政，“沒有遂行什麼惡性行為”，她說，海巡執法時風裡來、浪裡去，也是搏命在守衛海疆。



管碧玲15日出席“行政院”院會後記者會，有媒體問及，“海委會”怎麼看國台辦定調此執法為“惡性事件”，她指出，“海巡署”守護、管轄的海域有兩層，一層是最內圈的禁止水域，往外是限制水域，昨天越界捕魚的陸籍船舶已穿越限制水域，進到禁止水域內的0.86海里，所以“海巡署”在海域管轄範圍內依法行政，這是事實。



管碧玲說，無論是不是依法行政，執法過程中有不幸罹難事件，“海委會”都表達遺憾和哀悼。第一時間“海巡署”也透過管道積極聯繫家屬，並且協助處理善後，目前為止已和部分家屬取得聯繫。



管碧玲提到，這艘船舶是“三無”船舶，沒有船名、船舶證書及船籍登記，此類船舶是兩岸協同執法時關注的標的，也是雙方加強取締對象，“因此我們沒有遂行什麼惡性行為，這必須要有所說明，我們對於海域之內的執法是必須的。”



“海巡署”在海上執法風裡來、浪裡去，也是搏命在守衛海疆。”管碧玲說，以今年來講，截至二月累積驅離船舶已經累積213艘次、扣留4艘次，“海巡署”疲於奔命的狀況可見一般。

