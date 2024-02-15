春運過半　中國鐵路累計發送旅客2.3億人次

中評社香港2月15日電／記者從中國國家鐵路集團有限公司獲悉，1月26日至2月14日，春運40天時間過半，前20天全國鐵路累計發送旅客2.3億人次，運輸安全平穩有序。



數據顯示，2月14日全國鐵路發送旅客1424.5萬人次，創春運單日旅客發送量歷史新高。2月15日正月初六，客流持續向上攀升，全國鐵路預計發送旅客1520萬人次，安排加開旅客列車1284列。



新華社報導，國鐵集團客運部負責人介紹，春節假期進入後半程，鐵路返程客流強勁增長。從鐵路12306預售票情況看，2月15日，北京、廣州、成都、西安、重慶、武漢、上海、南京、杭州、鄭州等城市出發客流較多，北京、上海、廣州、成都、深圳、武漢、杭州、西安、重慶、鄭州等城市到達客流較多。



各地鐵路部門積極應對返程客流高峰，增加客運能力供給，加大站車服務力度，落實便民利民惠民舉措。中國鐵路北京局集團公司在太原、瀋陽、哈爾濱、長春、鄭州、西安、青島、濟南、德州等方向增開旅客列車156列；中國鐵路鄭州局集團公司增開鄭州東至洛陽龍門、南陽東、沈丘東等管內熱門區間旅客列車23列，對鄭州東至新鄭機場、周口東、鄧州東等地的動車組列車重聯運行；中國鐵路太原、上海、烏魯木齊局集團公司為老弱病殘孕等特殊重點旅客提供輔助器材和愛心服務，幫助出行困難的旅客順暢返程。

