禁赴陸旅遊團　王國材：涉損失賠償會處理

台交長王國材。（中評社 資料照） 中評社台北2月15日電／台“交通部觀光署”原訂3月解除觀光業組團赴陸旅遊的禁團令，春節前無預警宣帶暫停，引發業者強烈反彈。台“交通部長”王國材今天出席新春團拜受訪表示，經跨部會討論，認為陸方不但沒有團客過來，又屢發惡意斷交行為及M503事件，因此，重啟禁團令是不得不的宣布，現在“球在對方”。



王國材表示，後續觀光署會與旅行業者協調，盡量以併團為原則，6月後不得出團，如果有涉損失賠償，觀光署這邊也會來處理。



觀光業者原已做好準備，官方緊急煞車，造成嚴重損失，揚言要在520賴清德就職日發動上街遊行。相關旅行社、飯店股票在今日新春開紅盤時慘跌，部份更出現跌停板。



對於業者強烈反彈，王國材說明，經跨部會討論，台灣團客赴陸旅遊仍有三個月的時間，2月7日宣布停招攬客前已經成團的，在3月1日到5月31日這段時間是可以出去的，若有跨過6月的則盡量以併團方式處理。



王國材說，兩岸健康有序、善意的觀光交流是“交通部”一向的主張，去年11月宣布重啟兩岸觀光時已經釋出善意、解除赴陸出團令，希望能得到善意回應。現在又做這樣的一個決定、再次禁止台灣旅客出團大陸，主要是因為一連串的惡意行為，不得不的宣布。



王國材強調，現在是“球在對方”，接下來就是期待陸方的行為怎麼樣、怎麼做，後續會另外再做因應。



觀旅業者對於政策突擊轉彎相當不滿，盼賴清德能提出觀光政策的正面解方，否則揚言520將上街抗議。對此，王國材表示，主要還是期待從現在開始可以得到陸方善意的回應，或許會讓下一任“總統”或下一任的部長可以依職權來重新討論。