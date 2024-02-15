李問接任民進黨國際部主任兼發言人

今年34歲深耕連江縣的李問，參選“立委”落敗，將出任民進黨國際部主任兼任發言人。（中評社 資料照） 中評社台北2月15日電（記者 黃筱筠）民進黨發言人吳崢今天公布中央黨部主管人事，他表示，黨主席賴清德持續推動黨務革新，在黨中央的人事安排方面，除了農曆年前公布兩位新任副秘書長外，今再宣布由現任連江縣黨部主委李問接任國際事務部主任並兼任發言人。而年前宣佈的社會運動部主任江志銘，今日正式報到就任。



李問此次競選連江縣“立委”落敗，轉進中央黨部。吳崢表示，李問不僅學歷優秀、也曾擔任過台北時報的記者，於國際部擔任政策幕僚，又在“國安”外交單位服務過，是該領域優秀的青年專業人才。民進黨希望借重李問專業的“國安”外交經驗，推動政黨外交、智庫學者交流、並結合民間團體力量推動公民社會的國際交流。



台北市議員趙怡翔上月辭去的國際部主任一職，由34歲李問接棒。李問畢業於美國芝加哥大學社會科學碩士，曾經代表民進黨參選兩次連江縣“立委”與一次縣長，雖都落敗，但讓民進黨在連江縣得票成長。



“正國會”的江志銘2022尋求連任台北市內湖、南港市議員落馬。吳崢稱，江志銘曾任多次地方議員，希望透過其過去的豐富地方經驗，持續與各全國性社團聯繫互動，深化與社會百工百業對話，廣納各界建言，凝聚社會各界的共識與支持。



吳崢強調，民進黨黨務主管都已陸續到位，未來將持續進行包括組織改造、社群溝通、社會對話，三大面向啟動黨務革新，已回應社會對民進黨與新執政團隊的期待。