陳玉珍：擔憂漁船事件成兩岸擦槍走火引爆點

金門藍委陳玉珍接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月16日電（記者 張嘉文）一艘大陸船隻14日到金門海域捕撈，為躲避台灣“海巡署”查緝而翻覆，船上4人落水，其中2人死亡，大陸國台辦對此表達強烈譴責。中國國民黨金門“立委”陳玉珍對此向中評社表示，她非常擔心，這樣的憾事會變成兩岸擦槍走火的引爆點。



陳玉珍說，目前兩岸還處於緊繃狀況下，然後又欠缺溝通的管道，所以希望這事件能妥善處理，基於人道立場，好好協助大陸家屬來處理後事，避免事件進一步擴大。



據台灣方面公佈，一艘自大陸福建出海的船隻前天下午進入金門縣北碇島海域捕撈，台灣海巡隊趨前查緝，該船立刻高速離開，因速度太快又急轉彎翻覆，船上4人落海，台灣海巡人員救起4人，其中2人送醫不治。



大陸國台辦發言人朱鳳蓮隨即表示，陸方對遇難同胞及其家屬表示深切哀悼與誠摯慰問，對春節期間發生這樣一起嚴重傷害兩岸同胞感情的惡性事件向台方表達強烈譴責。



陳玉珍接受中評社訪問時表示，這事件凸顯了兩岸之間正式的溝通管道重要性，會發生這樣的狀況，有時候是因為金門和大陸是一衣帶水，距離相當近，民生經濟的議題、利益等等，往來很密切，尤其金門和廈門之間，所以溝通是有必要的，必須要妥善處理。



陳玉珍強調，兩岸這幾年的關係愈走愈不好，冰凍三尺已經非一日之寒，尤其在民進黨賴清德上任後可能更為悲觀，所以特別希望不要因為這樣的憾事造成擦槍走火。

