朝鮮公開新型地對艦導彈 或對韓軍艦艇造成威脅

中評社香港2月15日電／朝鮮15日公開一款新型地對艦導彈。據觀測，該導彈是俄羅斯kh-35“天王星”反艦導彈逆向工程的升級版，或對韓國海軍艦艇造成威脅。



朝中社當天報導稱，國務委員會委員長金正恩前一天指導了“魚鷹-6”海軍新型地對艦導彈的驗收試射工作。據悉，該導彈飛行23分20余秒，成功命中目標線，金正恩對此大為滿意。



韓聯社報導指出，從“魚鷹-6”的飛行時間推測，其射程約為200公里左右，外形與朝鮮2015年2月首次公開的“朝版天王星”反艦導彈相似。“朝版天王星”導彈是俄羅斯kh-35“天王星”反艦導彈的逆向工程，“魚鷹-6”或為其升級版。朝鮮前一天使用地面移動發射架發射了這款導彈。鋻於反艦導彈通常可在艦艇上進行發射，該導彈或同時具備地面和艦艇發射能力。



據專家介紹，“魚鷹-6”裝配固體燃料助推器、進氣口、雷達和紅外線光學識別器，飛行速度屬於亞音速。該導彈或搭載多模式探測器，在用雷達追蹤目標時，若我軍艦艇發起雷達干擾，就會使用紅外線光學識別器對目標進行追蹤。



分析認為，“魚鷹-6”可對在韓半島東西北方界線（NLL）附近海域執行任務的韓國海軍艦艇構成威脅。韓軍相關人士表示，海軍驅逐艦可用“標準-2”（SM-2）艦對空導彈對其進行攔截，之後還可以通過攔截反艦導彈的防空導彈和近距離防禦武器體系進行兩個階段的攔截。護衛艦也配備有防空導彈和近距離防禦體系。