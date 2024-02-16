中評鏡頭：習近平與沙縣小吃第一村

2021年3月23日，正在福建考察調研的習近平總書記來到俞邦村，鼓勵村民們再接再厲，繼續引領風騷。（中評社 林艶攝） 中評社沙縣2月16日電（記者 林艶）沙縣小吃歷史悠久，位於沙縣夏茂鎮的俞邦村則是沙縣小吃的發源地。上世紀八十年代，俞邦村人率先走出山門，將沙縣小吃帶到全國各地，因此俞邦村也被譽為“沙縣小吃第一村”。2021年3月23日，正在福建考察調研的習近平總書記來到村裡，鼓勵村民們再接再厲，繼續引領風騷。中評社記者日前特別走訪了俞邦村，在這個小吃文化村尋根追味。



來到俞邦村，首先最不能錯過的便是特色小吃民俗文化館，在這裡不僅可以深入地瞭解到沙縣小吃歷史與飲食文化，更能夠在文化館內完整地看到按照春夏秋冬四季展出的各式時令小吃品種及其製作方法，甚至還能沉浸式地體驗沙縣婚嫁娶等習俗下的沙縣小吃飲食文化。沙縣小吃興於唐宋，盛於明清，傳於當代。沙縣小吃製作工藝通過血緣、業緣，代代相傳。2007年，沙縣小吃製作工藝被列入省非物質文化遺產名錄。據記載，沙縣小吃有200多種，扁肉、燒麥、芋包、包心豆腐丸等43個聞名遐邇的品種被認定為“中華名小吃”。



習近平總書記在福建工作時就非常關心沙縣小吃的發展，曾在1999年3月4日到沙縣考察時指出，“沙縣小吃業的成功之處在於定位準確，填補了低消費的空白，薄利多銷，闖出一條路子，現在應當認真進行總結，加強研究和培訓，深入挖掘小吃業的拓展空間。”俞邦村村民則是最早走出山門發展沙縣小吃，目前全村外出經營沙縣小吃人數累計670餘人，占全村勞動人口的88%，小吃門店遍佈全國20多個省，30多個大中城市，還走出國門，在美國、馬來西亞、新加坡、緬甸、菲律賓等國家均有門店。

