中評鏡頭：上海燈籠台北亮相　吉祥物小龍

主視覺大燈籠繪製上海市街景。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月16日電（記者 張穎齊）2024台北燈節“龍躍光城”2日於台北西區揭開序幕，17日將正式開展，而上海市每年都會贈送燈飾，並派員參加。此次上海燈座落在台北市北門展區，雖尚在布置中，但大燈籠已搶先亮相，上方印有上海市街景，而燈座前的2隻吉祥物小龍，萌萌的樣子很吸睛。



上海燈籠位在台北市萬華區中華路一段、忠孝西路二段交匯處，對面就是北門古城門，燈飾是百盞小燈籠所布置而成，可看到上方有許多猜燈謎的簡體字與繪圖，主視覺大燈籠原定17日正式亮相，但已悄悄搶先露出神秘面紗。台北燈節自2月2日起至3月3日止，為期31日。



大燈籠繪製的上海街景，可見註明標的高塔東方明珠，還有大光明鐘錶商點、貿商眼鏡公司等。燈座前的2隻小龍，一隻青色、一隻紅色，應景今年農曆龍年，長相十分可愛討喜，不少民眾經過都會停留瞧瞧。



台北、上海雙城論壇自2016年起簽訂合作備忘錄，上海方每年皆會根據備忘錄參加台北燈節，並贈送上海花燈。根據《旺報》報導，今年來訪的上海參訪團有3名處長，包括上海市台辦聯絡處長徐皓、上海市台辦秘書處長邢彤、上海市台辦新聞處長陳小勇，3人預計於17至20日訪問台北，照慣例會來看上海燈籠。