AIT孫曉雅被問台美是“盟邦”？秒回NO

《木曜4超玩》日前邀請美國在台協會(AIT)台北辦事處長孫曉雅（右）錄製節目。（截自木曜4超玩YouTube畫面） 中評社台北2月15日電／美國在台協會（AIT）台北辦事處長孫曉雅日前上《木曜4超玩》節目，與主持人邰智源同桌享用牛排，孫曉雅被問到美國是否台灣的“盟邦”？秒回“不是”，但馬上強調台美是朋友和合作夥伴。邰又問，如果台灣舉行統獨公投，詢問孫曉雅看法？結果孫曉雅馬上回應：美國致力於維持現狀，不支持任何一方片面改變現狀，且絕對不能透過武力片面改變現狀。



根據《中時新聞網》報導，在YouTube擁有234萬訂閱的節目《木曜4超玩》8日上傳《下班去吃飯第二季第二集》影片，曝光邰智源及兒子邰靖與AIT處長孫曉雅，一起享用孫曉雅推薦的美國牛排大餐，雙方聊及台美文化差異、台美關係等話題。



邰智源在吃牛排的同時，忍不住問到敏感問題。小邰問孫曉雅，是否認為台灣與美國之間，在軍事、科學領域有更多合作的可能性？孫曉雅表示，她和AIT在這裡，就是為了致力促進美國人民與台灣人民之間的合作，台美之間存在非官方關係，不會改變，“我們致力維持現狀，現狀就是這種非官方的關係”，台美之間還有一種安全上的關係，是基於美國的一中政策，這一政策已經實行40多年，並且在台灣關係法中被立法規定。同時在三個公報和六項保證中有所闡明，這是長久存在的，她認為這就是區域和平穩定的基礎。



邰智源再問，一中政策是正確的，“世界上衹有一個中國，但也衹有一個台灣”…。孫曉雅立刻說，“這不是美國的政策、美國的政策是不同的”，但笑說這的確很複雜。邰追問美國的界限在哪裡？台灣有可能舉行統獨公投嗎？孫曉雅直接回應，這回歸到她之前提到的現狀，美國是致力於支持一個現狀，沒有任何一方片面改變現狀，且絕對不能透過武力片面改變現狀。美方總是會跟大陸官員強調，絕對不要訴諸暴力。



孫曉雅坦言，外交涉及很多細微差別，這些細微差別不太適合媒體的簡短報導，對於邰智源這樣希望簡短摘要的人來說，可能會不滿意，因為會收到一大段詳盡的論述，這不是美國為台灣做甚麼，而是台灣與美國攜手合作，台灣有很多可以貢獻世界，對美國也是如此。



邰智源又問到，美國跟台灣是“盟邦”（allies）嗎？孫曉雅秒回“不是”，因為在外交上“盟邦”是一個術語，代表有簽署條約。她強調“我們是朋友和合作夥伴（We are friends and partners）”。