藍促17日臨時會　傅崐萁籲綠別站人民對立面

國民黨團總召傅崐萁。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月15日電／台中市政府日前抽驗台糖梅花肉片檢出西布特羅（瘦肉精），中國國民黨“立法院”黨團要求“行政院長”陳建仁在20日開議施政報告前，先針對過去8年的食安爭議於開議前進行專案報告。國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁15日表示，國民黨團要求2月17日召開臨時會是為了請陳建仁針對過去8年的所有食安問題進行專案報告，而非單一“台糖瘦肉精”事件，民進黨執政8年發生多次重大食安問題是“中央政府”系統性的失職、失能，食安不容任何條件，民眾健康不能退讓，但會尊重“立法院長”韓國瑜明日召開的朝野協商。



傅崐萁辦公室今天發布新聞稿表示，食安是重大民生議題，過去民進黨在野時說民眾健康不可以有任何條件跟退讓，可惜執政以後換了位子就換了腦袋，完全不把全民的食安放在心上。如今國民黨團恪守職責替人民的健康把關，要求“行政院長”進行8年食品安全專案總報告，卻換來以柯建銘為首的民進黨團冷嘲熱諷，用一些似是而非的論述試圖護航“行政院”，完全喪失監督政府的職能，由此可見民進黨剩下的只有傲慢及腐敗。



傅崐萁說，開臨時會，關係到民眾健康，不會以民眾有關注、沒關注的議題當作發動導向，而是以人民根本食安健康，以及未來兼顧人民日常生活的最好照顧，這才是國民黨全力關注的!呼籲民進黨“立委”不要站在人民的對立面，守護全民的健康安全是最基本的底線，民進黨執政8年發生多次重大食安問題，在此大是大非的原則下，期待朝野不分黨派、不分顏色，讓“行政院”院長陳建仁即早向全民說明清楚，不僅是“台糖瘦肉精”事件，也包含過去8年所有的食安問題。



傅崐萁強調，“立法委員”的職責本就是監督政府，不論是在會期中或是開議前，甚至是休會期間，國民黨團會堅持守護民眾健康，還有很多重大議題，新會期開始，會為民做好把關工作，“國會”改革的部分會強力推動，三黨不過半，有這樣的契機推動“國會”真正成為先進“國家”的“國會”，官員貪腐無所遁形，每位“國會議員”都能獨立行使職權，任何法律都可以改，尤其人民支持的更要全力推動，七成民意希望“國會”改革，一定會順應主流民意，全力推動，相關法案都會通過。



傅崐萁指出，除了把人民的健康擺在第一位之外，同時也會遵守議事程序規則，一切按照程序來監督政府，因此國民黨團開工第一天就全員動起來，預計15日就會將要求陳建仁進行專案報告的連署書送到院會，16日由“立法院長”韓國瑜主持朝野協商討論是否召開臨時會或提前開議。國民黨團會盡最大的努力於朝野協商中促成2月17日召開臨時會或提前開議專案報告，屆時國民黨團也將尊重朝野協商的結果。



傅崐萁說，新會期開始，國民黨團已經準備好，要為全台民眾打拚，讓台灣的明天更好，讓龍年是陽光普照的一年。