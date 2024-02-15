通脹超預期上漲　美聯儲降息前景難料

中評社北京2月15日電／據新華社報導，美國1月消費者價格指數（CPI）超預期上漲，令美聯儲貨幣政策走向的不確定性增強。經濟學家預計，美聯儲或將在更晚時間降息，降息力度也可能減小。



美國勞工部13日公布的數據顯示，美國1月CPI環比上漲0.3%，為去年9月以來最大漲幅；同比上漲3.1%，遠高於美聯儲設定的2%的長期通貨膨脹目標，也高於市場普遍預期的2.9%。剔除波動較大的食品和能源價格後，當月核心CPI環比上漲0.4%，漲幅高於市場預期的0.3%；同比漲幅為3.9%，同樣高於市場預期的3.7%。



芝加哥商品交易所的一項跟蹤數據顯示，上述CPI數據當天發布後，市場預計美聯儲在今年3月貨幣政策會議上維持利率的可能性升至90%以上；在5月會議上降息25個基點的概率降至不足35%，而維持利率的概率超過60%。



美國銀行全球研究部表示，當日的CPI數據進一步強化了勞動力市場緊張帶來通脹壓力的擔憂。美聯儲3月、5月降息的可能性皆下降，預計將在6月開始降息。數據公布後，市場對美聯儲在2024年降息幅度的預期也有所降低。



美國券商嘉信理財公司固定收益業務負責人凱西·瓊斯認為，美聯儲將會把最新CPI數據視為要等到5月或6月再降息的一個理由。



市場分析人士詹姆斯·海爾奇克說，美聯儲貨幣政策走向現在變得更加不確定，這導致股市人氣受挫。一些投資者預計美國10年期國債收益率將升至5%上方，近期驅動股市上漲的科技股受到顯著影響。



紐約股市三大股指13日顯著低開，盤中繼續走弱，收盤時顯著下挫。

