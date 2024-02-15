民進黨不分區被提名人　罕病律師陳俊翰過世

民進黨提名不分區“立委”第16名罕病律師陳俊翰，過年期間因感冒引起併發症過世。（中評社 資料照） 中評社台北2月15日電（記者 黃筱筠）“中研院”學者、民進黨不分區被提名人陳俊翰今日驚傳過世，享年40歲。民進黨發言人吳崢表示，陳俊翰因疑似感冒引起併發症，2月10日前往台大醫院新竹分院急診，雖經醫護人員極力搶救，仍於2月11日凌晨不幸逝世，我們聞訊感到無比震驚與悲傷。



吳崢說，陳俊翰的家人低調辦理後事，年節期間未對外公布。今日委由民進黨黨中央代為發布消息，感謝各界關心，也請給家屬空間處理相關事宜。



陳俊翰患有先天性“脊髓性肌肉萎縮症”（SMA），全身只有眼睛、嘴巴以及一根小指頭可以活動。但他在家人的支持下，突破身體限制，考取律師高考榜首與會計師執照，並取得哈佛法學院碩士、密西根大學法學院博士，後進入“中研院”法學研究所，專精國際人權法、身心障礙政策與法律等研究。



民進黨在第11屆“立委”選舉邀陳俊翰加入不分區“立委”提名名單，陳俊翰日前接受專訪時曾說，希望透過這個機會讓社會大眾更認識障礙者處境，若能進入“國會”，希望能改善台灣的無障礙環境。陳俊翰在不分區名單列第16名，然民進黨這次不分區安全名單僅到13名。



農曆年前因為《賀瓏夜夜秀》節目，讓陳俊翰成為全台的討論焦點，他還親自回應相關議題。但在農曆年後就傳出過世的消息。

