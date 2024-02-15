大紅燈籠點亮巴西瀑布城

中評社北京2月15日電／據新華社報導，在世界上最寬的瀑布伊瓜蘇瀑布前，大紅燈籠高高掛起。高山流水，琴音裊裊，中國和巴西各界友人200餘人齊聚一堂，共慶中國龍年新春。



由中國駐巴西大使館、中國駐聖保羅總領館和巴西伊瓜蘇市政府聯合主辦的“歡樂春節——瀑布城喜迎中國龍年”文藝表演10日傍晚在伊瓜蘇瀑布前上演。



晚會開始前，來自巴西聖保羅的舞龍隊和伊瓜蘇的舞獅隊，在鏗鏘有力的鑼鼓聲中，將靈動的“中國龍”帶到大瀑布前，讓在場觀眾們感受到了中國龍年的活力。



中國澳門的培正中學藝術團、旅巴華人民樂團和巴西波薩諾瓦樂團帶來了精彩的演出。中巴兩國演員聯袂演奏了《但願人長久》等多首中巴名曲，並將古箏融入巴西當地音樂，贏得了全場觀眾一次又一次喝彩。



伊瓜蘇市議長莫拉雷斯說，兩國民眾在此共度春節，不僅體現中華文化的魅力，也彰顯巴中人民的友好情誼。伊瓜蘇市願進一步豐富兩國人文合作，讓更多巴西民眾和國際遊客瞭解中國、熱愛中國。



去年2月，時任伊瓜蘇市議員的莫拉雷斯提出“將中國春節列為官方節日”的議案，並獲得該市議會全票通過。如今，中國春節已是伊瓜蘇市的官方節日，每年都會舉辦慶祝活動。



參加演出的巴西樂隊歌手比塔爾心情十分激動。她說，自己的表演將兩國音樂文化結合在一起，是獻給中國新年的一份禮物，希望能為觀眾帶來節日的喜慶體驗。



“這場文藝表演讓我對中國文化更加瞭解，藝術家們用音樂征服了我。”伊瓜蘇市的居民恩裡克說。

