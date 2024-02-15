消委會：外賣點餐貴過自取價

中評社香港2月15日電／據香港文匯報報導，近年來，不少港人逐漸習慣以手機外賣平台應用程式叫外賣。消委會比較全港6個點餐平台的送餐時間、餐牌價格等後發現，在不同平台向同一食肆訂餐，不論食品種類、定價與優惠，甚至送餐時間都有差別。



消委會去年12月以消費者身份，在全港11區分別在午膳及晚膳時段，透過6個點餐平台先後56次訂餐點選共177項食物，並選擇外送服務進行測試。消委會發現，同一食肆在不同平台展示的食品種類、定價和價惠都有差別，點餐平台大部分定價都比外賣自取高，部分更高出超過五成至八成。例如，以“麥麥送”平台買同一個魚柳飽，較在快餐店售價貴近85%，是今次測試中差價百分比最高的食物；買“碎葱鮮拖羅蓉手卷”，“戶戶送”平台上價格42元，較餐廳外賣價26元貴超過六成。



另外，即使同一時段、同一食肆，由不同平台點餐，送餐時間最長可相差近1小時。消委會經測試發現，約六成訂單早到或遲到，其中1次預計需時長達59分鐘送達，最終仍遲到9分鐘；另外有1次雖然無遲到，但預計時間長達89分鐘，不符合一般消費者的期望。



消委會亦發現，個別餐廳的外賣過度包裝，有食肆未有按要求“走餐具”。消委會建議點餐平台主動採取措施，促進食肆使用環保和安全的包裝，並應將選項預設為“走餐具”，合力減少外賣造成的垃圾。



（來源：大公網）