龍年消費市場迎來“開門紅”

中評社北京2月15日電／據光明日報報導，今年春節假期，人們出游的熱情高漲，數據顯示，全國重點文旅景點的遊客數量已達1.23億人次，較2023年同期增長了22.8%。截至2月14日11時42分，2024年春節檔（2月10日—2月17日）總票房（含預售）突破50億元。全國各地積極舉辦春節文化和旅遊消費月活動，發放超6億元文旅消費惠民補貼。



一組組鮮活的消費數據，折射出春節消費的熱氣騰騰，彰顯著中國經濟的強勁動能。



商務部將2024年定為“消費促進年”，作為全年開展12場重點活動的第一場，“2024全國網上年貨節”自1月18日啟動以來，網絡零售額接近8000億元，實現了2024年網絡消費“開門紅”。



春節期間，人民群眾旅遊休閑、文化消費需求集中釋放。連日來，全國各地大街小巷張燈結彩、喜氣洋洋，各式新春活動鳴鑼開場。精彩紛呈的民俗演藝、流光溢彩的游園燈會、獨具特色的地方文化，描繪出龍騰盛世、欣欣向榮的美好畫卷，也讓人們記憶中的年味變得鮮活起來。商務部大數據監測顯示，各地商圈客流大幅攀升，除夕全國示範步行街客流量、營業額同比分別增長26.9%和21.7%。



“今年春節消費市場呈現許多新特點，更加彰顯文化特色。”商務部市場運行和消費促進司司長徐興鋒表示，“龍”元素潮流新品備受歡迎，逛市集、賞花燈、看演出等傳統文化消費的氛圍日漸濃厚。今年春節促消費活動突出商旅文體健融合，滿足老百姓多樣化的消費需求。商務部順應老百姓的消費意願，推出燃冬冰雪、臘八國潮、喜鬧元宵、春日煥新等節日場景，營造喜迎新春、熱鬧過年的歡樂氛圍。



（來源：光明網）