許淑華主持南投新春團拜揮毫“好”字盼更好

國民黨南投縣長許淑華大顯身手，現場揮毫寫了一個“好”字，期許2024縣府的各項建設計劃能順利推展。（南投縣政府提供） 中評社南投2月15日電／春節連假結束，15日上班開工首日，中國國民黨南投縣長許淑華率領縣府團隊及各界代表在縣府舉行新春團拜。她大顯身手，現場揮毫寫了一個“好”字，期許2024縣府提出的各項建設計劃能順利推展，施政滿意度及幸福感都能再提升，讓縣民看到南投新希望。



南投市政府15日在中庭大廳舉辦好運龍來－甲辰年南投縣新春團拜活動，現場各界代表雲集，充滿新年喜氣。縣長許淑華、副縣長王瑞德、秘書長洪瑞智率領縣府團隊、縣府員工與社會各界代表、民眾們齊聚一堂，互道新年恭喜。許淑華期許在大家的協力合作與支持下，縣政工作能順利推展，施政滿意度及幸福感都能再提升。



南投市長張嘉哲、南投縣議員張秀枝、廣隆光電董事長李耀銘、南投縣農會理事長江林秉及總幹事曾明瑞等各界代表，出席南投縣政府舉行的“好運龍來”新春團拜活動，由紫羅蘭國樂團、電音三太子舞暖場後，賓客舉杯祝賀互道恭喜，許淑華現場揮毫寫下“好”字，期許2024縣政更好、人民更幸福，並發送福袋小紅包給現場來賓，增添新年喜氣。



許淑華致詞時除肯定縣府團隊同仁的辛勞努力，有效提升施政滿意度外，感謝社會各界對縣政工作的支持和協助，今年也會繼續努力，持續進步，讓南投越來越好。許表示，今年包括交通轉運站、親子共融公園、青年住宅、全民運動館及交通設施等許多重大建設，都正在持續推動中，還有觀光活動、運動賽事及協助行銷本縣農特產品等工作，縣府都會努力來做，並做到最好。



許淑華提醒，南投燈會活動只到2月25日，歡迎大家把握機會，在燈會閉幕前來南投暢遊賞燈。